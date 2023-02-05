ТБИЛИСИ, 5 фев — ПРАЙМ. Евросоюз может ввести санкции против тех, кто поддерживает и участвует в обходе введенных ЕС авиационных санкций против России, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано грузинскому изданию Netgazeti в ответ на вопрос о реакции ЕС на возможность возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Сенатор оценил ограничения на российские нефтепродукты

"Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации и запретил полеты в, из или через Россию. Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции. Санкционный режим ЕС также подразумевает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает в процессе обхода санкций ЕС против России", — заявил Стано.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых авиарейсов с Россией и вместо этого призвала правительство ввести регуляции по пребыванию россиян в стране.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.