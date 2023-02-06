МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Власти Украины накануне планируемого визита в страну главы МИД Израиля Эли Коэна потребовали публично "осудить" действия России и предоставить Киеву крупный кредит, пишет портал Walla со ссылкой на источники. Немецкий телеканал разбил надежды украинцев на вступление в Евросоюз

Как ожидается, во время своего визита Коэн встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и вновь откроет посольство Израиля, которое было закрыто с начала спецоперации.

По сведениям портала, украинские власти направили Израилю запросы, в частности, об одобрении займа на 500 миллионов долларов, а также о "четком публичном заявлении" против российской спецоперации и в поддержку "территориальной целостности Украины".

Кроме того, Украина ожидает от Израиля поддержки "мирного плана" Владимира Зеленского и согласия на отправку в страну "сотен украинских солдат и мирных жителей" на лечение.

Источник портала в Киеве отмечает, что, по мнению руководства Украины, "степень отзывчивости" на данные запросы в ходе визита Коэна "будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля".

Запрос о кредите был подан при предыдущем правительстве Израиля, но тогда его не одобрил министр иностранных дел Авигдор Либерман.