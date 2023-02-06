МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В Турции в окрестностях города Газиантеп, население которого превышает 1 миллион человек, произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 01.17 понедельника по времени UTC (04.17 мск). Их эпицентр находился в 27 километрах от Газиантепа. Очаг залегал на глубине десяти километров.

В результате землетрясения есть разрушения в городе Кахраманмараш.

Толчки ощущались и в соседних странах. Так, о землетрясении РИА Новости сообщили очевидцы из столицы Бейрута. Газета "Аль-Ватан" написала, что "сильные подземные толчки почувствовали жители Дамаска и Латакии" в Сирии.