МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в семнадцатый раз подряд стал Китай, при этом Россия заняла четвертое место, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков. Золотовалютные резервы в мире рекордно упали впервые за четыре года

Китай 17-ый год подряд остался лидером по показателю международных резервов — на конец декабря они составили 3,31 триллиона доллара. Япония заняла вторую строчку с резервами в 1,27 триллиона долларов, а Швейцария — третье с активами в 924 миллиарда долларов.

Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвертое место среди стран с крупнейшими резервами, летом вернула позиции и завершила год на четвертом месте с иностранными активами в 582 миллиарда долларов. Индия осталась пятой с резервами в размере 563 миллиарда долларов.

Саудовская Аравия с резервами в 460 миллиардов долларов по итогам года поднялась на две позиции — на шестое место, сместив Гонконг (424 миллиарда долларов) на седьмую позицию, а Южную Корею (424 миллиарда долларов) — на восьмую. Сингапур, который в 2021 году был на девятом месте, за год потерял две строки и выпал из топ-10, что позволило Бразилии (325 миллиардов долларов) подняться на девятую позицию, а Германии (295 миллиардов долларов) — на десятую.

Значительных изменений в топ-30 не произошло: единственным новичком в 2022 году стала Швеция, которая вытеснила Нидерланды с тридцатой позиции. При этом почти все страны изменили позиции внутри тридцатки: значительно улучшили позиции Франция и Италия, поднявшиеся на две позиции — 12 и 14 места соответственно.

Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на начало февраля опубликовали данные за 2022 год.