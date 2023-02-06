МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В России предложили упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска, передает RT. Зампред ФНПР призвал дать право на дополнительный отпуск женщинам с детьми

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Политолог напомнил, что стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней. В трудовом законодательстве указано, что отпуск может быть разделён на части, но одна них должна быть не менее 14 дней.

При этом, по словам Орлова, указанная норма может быть обременительна как для работодателя, у которого могут возникнуть проблемы с ротацией персонала и обязанностей из-за продолжительного отсутствия ключевого сотрудника, так и для самого работника, для которого более предпочтительным вариантом является разделение отпуска, например, на четыре периода по семь дней.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличие 14-дневного периода отпуска при его разделении", — отмечается в письме.