Эксперт Абрамова: Африка помнит вклад СССР, у России преимущество в борьбе за ее рынки
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Страны Африки помнят вклад СССР в развитие этих территорий, поэтому сегодня у России есть явное преимущество перед Западом в борьбе за рынки этого региона, заявила РИА Новости директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.
Абрамова отметила, что страны Африки, несмотря на не столь позитивную, как ожидалось этим регионом, динамику отношений с РФ после распада СССР, настроены позитивно. По ее мнению, удивительно, что за более чем 30 лет у африканцев по-прежнему свежа историческая память.
"То, какой огромный вклад внес Советский Союз в достижение ими в 1960-е годы политической и экономической независимости. Они помнят, что именно наша страна стояла у основ создания национальной экономики многих африканских государств", — заметила директор Института Африки РАН.
В этом смысле, считает она, в борьбе за Африку у Москвы сегодня есть "явное преимущество перед Брюсселем, Вашингтоном, да и всеми прочими конкурентами".
"Ведь то, как действует сейчас в Африке Запад – не что иное, как новый колониализм", — заключила Антонова.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 февраля в 10.00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20230206/839697187.html