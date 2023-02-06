МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Страны Африки помнят вклад СССР в развитие этих территорий, поэтому сегодня у России есть явное преимущество перед Западом в борьбе за рынки этого региона, заявила РИА Новости директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. Экономист РАН призвала развивать российско-африканскую систему поставок

Абрамова отметила, что страны Африки, несмотря на не столь позитивную, как ожидалось этим регионом, динамику отношений с РФ после распада СССР, настроены позитивно. По ее мнению, удивительно, что за более чем 30 лет у африканцев по-прежнему свежа историческая память.

"То, какой огромный вклад внес Советский Союз в достижение ими в 1960-е годы политической и экономической независимости. Они помнят, что именно наша страна стояла у основ создания национальной экономики многих африканских государств", — заметила директор Института Африки РАН.

В этом смысле, считает она, в борьбе за Африку у Москвы сегодня есть "явное преимущество перед Брюсселем, Вашингтоном, да и всеми прочими конкурентами".

"Ведь то, как действует сейчас в Африке Запад – не что иное, как новый колониализм", — заключила Антонова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 февраля в 10.00 мск.