БАГДАД, 6 фев — ПРАЙМ. Важно обезопасить инвестиции России в Ираке от влияния санкций, заявил по итогам переговоров с главой МИД Ирака в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Иракские нефтяные резервы выросли на шесть миллиардов баррелей

"Конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада — как это, собственно говоря, делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов, в том числе оплату поставок нефти, валютами других надежных стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участника международных экономических обменов", — сказал он.

Лавров отметил, что Россия инвестировала в экономику Ирака уже более 13 миллиардов долларов.

"Безусловно, есть у нас позитивный опыт уже и в ходе контактов с нашими иракскими друзьями… Нет никаких сомнений, что наши экономические операторы, представители ведомств, которые за экономику и энергетику, будут руководствоваться национальными интересами, а при таком подходе всегда можно найти взаимоприемлемые решения", — добавил глава МИД России.