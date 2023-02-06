МИНСК, 6 фев — ПРАЙМ. Белоруссия договорилась об осуществлении поставок пилопродукции в Иран за российские рубли с расчетами через российскую платежную систему, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства республики. Румыния поставила Молдавии первую партию дров

Делегация минлесхоза Белоруссии во главе с замминистра Владимиром Кречем посетила Иран. В Тегеране в эти дни проходила XX Международная выставка Iran WOODEX 2023.

"Владимир Креч отметил, что иранские компании уже оценили качество белорусской пилопродукции – она сегодня абсолютно конкурентоспособна по отношению к другим странам-экспортерам. В рамках официального визита удалось окончательно решить и вопрос осуществления расчетов за поставки: они будут осуществляться в российских рублях и через российскую платежную систему", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Главный результат нашей поездки – мы услышали заинтересованность иранских компаний не только в нашей пилопродукции, но и в щепе. Иран сегодня занимается производством МДФ и ДСП. Для этого как раз-таки пригодно низкокачественное сырье, которого в Беларуси с избытком. Да, оно не стоит дорого, поэтому важно хорошо поработать над логистикой и оптимизацией всех затрат", — цитирует Креча пресс-служба.

"Как бы трудно ни было, мы сегодня ищем и находим альтернативные рынки сбыта. Убежден, что по мере развития этой работы мы сможем забыть про европейские санкции", — резюмировал замминистра лесного хозяйства Белоруссии.