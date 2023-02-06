ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Снижение ВВП России в текущем году может составить 0,6%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов ожидает снижения доходности по ОФЗ

"Экономика адаптируется, и несмотря на пока ее снижение, мы ожидаем снижения, около 0,6% ВВП… Может быть, если сложится более оптимистично прогноз, будут показатели лучше", — сказал Силуанов в эфире Первого канала.

По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение экономики РФ в 2023 году ограничится 1%. Позднее он отмечал, что динамика ВВП РФ будет около ноля.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.

На минувшей неделе МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.