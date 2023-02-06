ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Доверие к доллару как расчетной единице со стороны России потеряно, он стал ненадежным инструментом, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. СМИ: США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России

"Доллар, евро, фунты и так далее, так называемые резервные конвертируемые валюты, считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно", — сказал министр в эфире Первого канала.

Он также напомнил, что в последнее время Россия переходит на торговлю в других валютах — "в рублях и, конечно, из других дружественных стран — юань".

"Приведу несколько цифр: в 2021 году у нас значительная часть расчётов проводилась в долларах и евро и так далее. В рублях осуществлялось около одной трети расчетов, а сейчас в рублях и дружественных валютах — более половины, около 55% Эта цифра будет дальше нарастать", — добавил Силуанов.

По словам министра, экономическое благополучие граждан важнее, чем курсовые соотношения. "Нас больше всего беспокоит то, как будет развиваться экономика, как будут расти доходы населения, какая у нас будет занятость", — пояснил он.