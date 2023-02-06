МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за январь 2023 года увеличился на 373 миллиарда рублей — до 10,808 триллиона рублей, в долларах – на 6,95 миллиарда, до 155,298 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина в телеграм-канале. Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей

"По состоянию на 1 февраля 2023 года объем ФНБ составил 10 807 595,0 млн рублей или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 155 297,8 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,335 триллиона рублей, или 91,024 миллиарда долларов (4,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На 1 января 2023 года объем ФНБ составлял 10,435 триллиона рублей, или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год (эквивалент 148,35 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 6,133 триллиона рублей, или 87,189 миллиарда долларов, что составляло 4,6% прогнозного ВВП на 2023 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 февраля было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,586 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 583,71 миллиарда рублей и 2,153 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,756 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 65,877 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК, и 2,299 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 2,805 миллиарда рублей, что эквивалентно 40 миллионам долларов.