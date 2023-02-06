МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ в январе 2023 года направил 38,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 2,274 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота, говорится в материалах на сайте министерства. Силуанов заявил, что доверие к доллару со стороны России потеряно

"В январе 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 274,2 млн. китайских юаней и 3 633,0 кг золота в обезличенной форме была реализована за 38 498,9 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении.

В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.