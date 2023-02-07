МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия благодаря рекордному урожаю подтвердила статус главной зерновой державы мира, но риски для АПК все равно остаются, поэтому властям стоит создать единую аналитическую платформу для мониторинга ситуации с запасами урожая, агротехникой и семенами, а также продумать госзакупки готовой продукции, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). Урожай зерна в России оценили в 127,6 миллиона тонн

"В целом было бы целесообразным создать единую аналитическую платформу, позволяющую мониторить ситуацию с запасами, агротехникой и семенами и балансировать усилия отдельных компаний в масштабе страны", — приводятся в сообщении слова эксперта "Яков и Партнеры" Алексея Порошкина.

"Другой поддерживающей мерой могло бы стать наращивание объемов госзакупок готовой продукции. Это вместе с развитием новых экспортных коридоров, например через Турцию, Китай и Иран, может превратить текущую ситуацию в "окно возможностей" и сделать страну не только главной зерновой державой, но и основным мировым экспортером сельхозпродукции в целом", — добавил Порошкин.

В исследовании приняли участие 96 компаний с земельным банком от 20 тысяч гектаров до 120 тысяч гектаров, всего в периметре опроса — хозяйства общей площадью 3,3 миллиона гектаров, расположенные в 20 регионах. Эксперты пришли к выводу, что ключевыми рисками, стоящими перед сельскохозяйственной отраслью России, являются логистика и хранение, дефицит семенного фонда, доступность техники и оборудования, а также нехватка квалифицированных кадров.

Так, в результате рекордного урожая и проблем с логистикой "десятки миллионов тонн зерна лежат на хранении и, скорее всего, перейдут в следующий сезон": при этом почти половина опрошенных респондентов затруднились ответить на вопрос, что делать с уже накопившимися остатками. Между тем в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 миллиарда рублей, и, чтобы данная цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — по оценке Порошкина, более 4 миллионов тонн.

Текущая ситуация уже негативно сказывается на маржинальности производителей пшеницы: например, по сравнению с прошлым годом она может снизится в 1,6 раза и в три раза — по сравнению с сезоном 2020-2021 года. При сохранении текущих трендов это может привести к снижению производства зерновых, в частности — пшеницы, на 13-19% уже в сезоне 2023-2024 сельхозгода.

В качестве другой значимой проблемы аграрии обозначили доступность качественного семенного фонда — о ней высказалось 19% опрошенных. Но ключевой, по их мнению, в новом сезоне, скорее всего, станет отсутствие возможности закупать и обслуживать самоходную технику. "На неудовлетворительную обеспеченность, например, тракторами указали 34% опрошенных, на проблемы с комбайнами — 25%, с прицепным оборудованием — 11%", — говорится в материалах.