ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения 200-процентной пошлины на российский алюминий, однако окончательное решение на этот счет еще не принято, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Мы рассматриваем такой вариант", – сказал собеседник агентства, добавив, что объявлений по данному поводу на текущей неделе не ожидается.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, несколькими часами ранее сообщило о возможности введения такой пошлины. В материале агентства утверждалось, что тариф на алюминий российского производства американская администрация готовится ввести уже на текущей неделе.

Между тем, власти США официально пока никак не прокомментировали данные публикации.