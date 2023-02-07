МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Реализовать корейский сценарий применительно к Украине с разделением на два государства не получится, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков объяснил, когда США сократят финансирование Украины

Ранее на эту тему высказался Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его мнению, Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". Политик предлагает Западу в этой связи "делать Южную Корею в той части, что остается", и дать соответствующие гарантии, аналогичные тем, что предоставлены Сеулу.

"Южной Кореи из Украины никак не выйдет: это некий новый сон, который предлагают люди, ищущие свое место в будущей системе", — подчеркнул Пушков.