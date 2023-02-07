МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. 15% россиян боятся просить повышения зарплаты из-за страха агрессии со стороны руководства или увольнения, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. Названы три признака, что вам будет трудно накопить на старость

"Работники не просят повышения зарплаты у руководства потому что не видят в этом смысла (36%), не умеют просить или стесняются (21%), боятся агрессии со стороны руководства и увольнения (15%), видят, что сейчас сложности в компании (13%) или неподходящий период (15%). Те же, кто просит повышения зарплаты, делают это: раз в год – 21%, раз в полгода – 7%, остальные респонденты обращаются в зависимости от результатов и достижений", — выяснили специалисты.

Аналитики также отмечают, что часть компаний готова удерживать сотрудников, решивших уволиться, повышением зарплаты и даже может предложить больше, чем готовы платить в другой организации. Так удалось удержать на прежнем месте работы 21% сотрудников. А 58% сообщили, что работодатели никогда не пытались удержать их таким способом.

"Сотрудники, которых работодатель пытался удержать от увольнения с помощью повышения зарплаты, работают в основном: в сфере финансов, услуг, промышленности, строительстве, юриспруденции, продаж, медицины и образования", — говорится в исследовании.

Исследование проводили в период с 23 января по 6 февраля среди практически 2 тысяч работающих россиян в возрасте 25-55 лет.