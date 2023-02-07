АЛМА-АТЫ, 7 фев — ПРАЙМ. Пять высоких арок с вершинами, напоминающими купол мечети, возвышаются на фоне заснеженных гор — это вход в Казахстанский центр делового сотрудничества Алма-Аты, где на форуме Digital Almaty два дня подряд представители более 30 стран обсуждали свое настоящее и будущее. Минэнерго Казахстана и КМГ заключили контракт по проекту с "Лукойлом"

Корреспондент РИА Новости побродил вдоль стендов, огибая робособак и толпы зевак, и узнал у посетителей форума и жителей Алма-Аты, что они думают об отношениях между Россией и Казахстаном, санкциях против российских компаний и совместном проживании двух народов на территории одной страны.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУЖБА

"Какие могут быть отношения с соседом? Только хорошие. Не мы эти отношения выстраивали, и не нам их портить. Это вековая история. Я думаю, наша задача — просто сохранить их в правильном русле", — отмечает посетитель форума Дамир. ЕАЭС продолжит переговоры по соглашению о едином газовом рынке

Отношения между Россией и Казахстаном — это скорее дипломатия, чем дружба, думает житель Алма-Аты Данияр, вспоминая прошлогодние беспорядки в городе и незамедлительную помощь России. "У нас были январские события, наша страна попросила помощи у Владимира Владимировича, и тогда к нам приезжали войска ОДКБ, помогали нам", — рассказывает он.

Чувствуют себя здесь свободно и носители русского языка, делится посетительница торгового центра Маргарита и отдельно подчеркивает: "Я русская". "Русский язык здесь такой же, как и казахский. Просто казахский — это государственный язык, а русский — язык межнационального общения", — говорит она. С этим мнением согласен и студент местного вуза Артем: "Половина населения общается как на казахском, так и на русском", — поясняет он.

Нет в Казахстане и негативного отношения к россиянам, добавляет подруга Маргариты Юлия: "В основном, все достаточно дружелюбно относятся к разным нациям, так как у нас многонациональная страна, и, в принципе, какого-то сильного негатива никогда не было", — отмечает она. "Здесь никакого принижения нет ни по языку, ни по национальности", — поддерживает студент Таныр.

КОМУ МЕШАЮТ САНКЦИИ

"Я слышал о санкциях против российских банков. Я сам получал стипендию на карточку Сбербанка, а как только это все началось (СВО — ред.), мою карту заблокировали. То есть санкции против России уже коснулись меня", — отмечает продавец мороженого Бакдаулет. Мишустин призвал страны ЕАЭС развивать взаимодействие платежных систем

Дамир же видит в ограничениях Запада и положительную сторону. "Многие наши компании занимаются импортозамещением на территории России — я говорю, в основном, про малый бизнес. Поток российских денег находится сейчас частично в Казахстане", — уверен Дамир. Здесь ждут и российские компании, добавляет он: "Конечно, это же создаст здесь рабочие места".

Аскар, еще один посетитель форума, отвечая на вопросы корреспондента РИА Новости, периодически поглядывает в телефон. Незадолго до начала разговора он вызвал такси — в приложении "Яндекса" — и теперь боится, что машина его не дождется.

"Номер один (среди российских компаний в Казахстане — ред.) — это "Яндекс". Еще у нас работает 2ГИС — у нас номер один по навигации, "1С", — говорит он, уверяя, что здесь ждут и другой российский бизнес. "Я за. У нас государство берет такую позицию — мы всем открыты, пока это в наших интересах… Это классно, у тебя просто больше выбор работы и всего остального", — отмечает он.