МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь) -0,9% 2,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь) -1,2% -1,3% (факт)
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь) 6,5% 3,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 13,201 млрд австрал. долл 12,237 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль) 3,1% 3,35%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (январь) 2% -0,3%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь) -1,5% -0,8%
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,2% -0,6%
12:00 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
13:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
16:30 USD США — Объем экспорта 251,9 млрд долл  
16:30 USD США — Объем импорта 313,4 млрд долл  
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (декабрь) -61,5 млрд долл -68,5 млрд долл
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь) -0,04 млрд канад. долл -1 млрд канад. долл
18:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
20:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:40 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
20:45 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 3,977%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бизнес-плана и бюджета)    
  RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (план работы СД на 1П2023, одобрение сделки подконтрольных лиц ПАО /POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, FESCO Silk Road Limited и ПАО ВМТП/)    