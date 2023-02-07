События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 февраля
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь)
|-0,9%
|2,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь)
|-1,2%
|-1,3% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)
|6,5%
|3,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|13,201 млрд австрал. долл
|12,237 млрд австрал. долл (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль)
|3,1%
|3,35%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (январь)
|2%
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь)
|-1,5%
|-0,8%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,2%
|-0,6%
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|13:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|251,9 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|313,4 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-61,5 млрд долл
|-68,5 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-0,04 млрд канад. долл
|-1 млрд канад. долл
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|20:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:40
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|20:45
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|3,977%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бизнес-плана и бюджета)
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (план работы СД на 1П2023, одобрение сделки подконтрольных лиц ПАО /POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, FESCO Silk Road Limited и ПАО ВМТП/)
https://1prime.ru/state_regulation/20230207/839711226.html