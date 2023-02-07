МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре снизился на 3,1% в месячном выражении после роста в ноябре на 0,4% к предыдущему месяцу, сообщает министерство экономики и технологий страны. В Германии назвали негативные последствия эмбарго на российское топливо

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель снизился на 0,7% в месячном выражении после первоначальной оценки роста ноября к октябрю в 0,2%.

Показатель за ноябрь при этом также был пересмотрен — теперь министерство оценивает рост тогда на 0,4%, а не на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в декабре снизилось на 3,9%. В ноябре было зафиксировано снижение на 0,5%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в декабре снизилось на 2,1% к ноябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения увеличился не изменился, а потребительских товаров — вырос на 0,3%.