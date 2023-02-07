МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Франции в 2022 году более чем удвоился, достигнув нового рекордного уровня, так как энергетический кризис в Европе вызвал скачок цен на газ, нефть и электричество. На это указывают официальные данные, опубликованные во вторник. Во Франции признали бесполезность антироссийских санкций

Дефицит внешней торговли вырос в 2022 году до 164 млрд евро (176 млрд долларов) против 78 млрд евро в предыдущем году. Более чем на 86% этот рост был вызван импортом энергоресурсов, сообщило Министерство торговли.