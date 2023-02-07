ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев — ПРАЙМ. Торговый баланс Финляндии по итогам прошлого года показал дефицит в размере рекордных 10,8 миллиарда евро, следует из предварительных данных таможни страны. Аналитики ждут роста дефицита торгового баланса США в декабре

В 2021 году торговый баланс показал общий дефицит в размере 4 миллиардов. В последний же раз положительное сальдо торгового баланса было в Финляндии в 2010 году, уточняет таможня.

В том числе дефицит в торговле со странами ЕС составил по итогам прошедшего года 4,9 миллиарда евро. При этом он стал годом значительных перемен, хотя детальную статистику в разрезе отдельных стран таможня Финляндии опубликует в конце февраля.

Около 58% всего импорта товаров в Финляндию приходится на семь основных стран импорта. Доля Германии в общей стоимости импорта товаров составила 12,9%, доля Швеции — 12,6%, доля Китая — 9,2%. Доля России снизилась до 7,1%. Доля Норвегии выросла (на 300%) до 7% в 2022 году. Доля Нидерландов составила 5,1%. Доля импорта из Соединенного Королевства выросла до 2,4%.

Также и более половины стоимости общего экспорта товаров Финляндии приходится на экспорт в семь основных стран. У Германии была самая большая доля в общем объеме экспорта товаров — 11,9%, в то время как доля Швеции составляла 10,8%, а доля США — 9,6%. Нидерланды заняли четвертое место с 7,2%, Китай был пятым с 4,8%, а шестой основной страной экспорта в 2022 году была Эстония с 4%. Британия было седьмой по величине страной-экспортером с долей 3,7%.

Россия опустилась на 13-е место с долей 2,6%. А стоимость этого экспорта, по предварительным данным, упала на 43%, до 1,9 миллиарда евро; среди наибольших категорий падения: транспортное оборудование — минус 73%, электрическое оборудование и машины — минус 71%, древесина, бумага — минус 71%. Импорт из России, по предварительным данным, в прошлом году сократился менее выраженно, на 19%, до 6,1 миллиарда евро, из которых 50,6% были энергоносители. Две категории показали рост: газ — плюс 14%, уголь — плюс 38%. Наибольшее падение у древесины — минус 70%.