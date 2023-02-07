МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила действие нулевой таможенной пошлины на отдельные контейнеры до конца текущего года, сообщается на сайте ЕЭК. Путин продлил нулевой НДС для электричек до 2035 года

"Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров по 31 декабря 2023 года включительно… Необходимые изменения будут внесены и в другие акты комиссии", — говорится в сообщении

Речь идет о контейнерах, включая емкости для перевозки жидкостей или газов, специально предназначенных и оборудованных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, за исключением контейнеров с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ, а также контейнеров с объемом от 42 до 43 кубических метров.

"Обнуление пошлины призвано не допустить сокращения контейнерного парка ЕАЭС после ухода части западных логистических компаний. Продление срока действия меры таможенно-тарифного регулирования обеспечит своевременные поставки товара, а также загрузку портов Дальнего Востока", – приводит комиссия слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

По его словам, производимые в настоящее время на территории Евразийского экономического союза контейнеры выкупаются бизнесом в полном объеме, однако имеющиеся потребности при этом до конца не обеспечиваются.

Ранее операторы при закупке импортных контейнеров платили пошлину в размере 10% от их стоимости. Прошлой весной коллегия ЕЭК временно обнулила ввозную таможенную пошлину на контейнеры, приобретаемые за границей. В начале января Россия предложила ЕАЭС продлить до конца 2023 года нулевую пошлину на импорт контейнеров.