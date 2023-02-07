МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила действие нулевой таможенной пошлины на отдельные контейнеры до конца текущего года, сообщается на сайте ЕЭК.

Скоростная электричка, курсирующая по маршруту Внуково - Киевский вокзал.

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"Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров по 31 декабря 2023 года включительно… Необходимые изменения будут внесены и в другие акты комиссии", — говорится в сообщении

Речь идет о контейнерах, включая емкости для перевозки жидкостей или газов, специально предназначенных и оборудованных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, за исключением контейнеров с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ, а также контейнеров с объемом от 42 до 43 кубических метров.

"Обнуление пошлины призвано не допустить сокращения контейнерного парка ЕАЭС после ухода части западных логистических компаний. Продление срока действия меры таможенно-тарифного регулирования обеспечит своевременные поставки товара, а также загрузку портов Дальнего Востока", – приводит комиссия слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

По его словам, производимые в настоящее время на территории Евразийского экономического союза контейнеры выкупаются бизнесом в полном объеме, однако имеющиеся потребности при этом до конца не обеспечиваются.

Ранее операторы при закупке импортных контейнеров платили пошлину в размере 10% от их стоимости. Прошлой весной коллегия ЕЭК временно обнулила ввозную таможенную пошлину на контейнеры, приобретаемые за границей. В начале января Россия предложила ЕАЭС продлить до конца 2023 года нулевую пошлину на импорт контейнеров.