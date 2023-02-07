МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Москва заняла третье место по валовому продукту среди городов мира и увеличила в два раза объем инвестиций за 5 лет, заявил мэр Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Спрос на московские новостройки упал до шестилетнего минимума

"В частности, в области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учётом паритета покупательной способности среди мировых городов. Мы нарастили в два раза объем инвестиций за 5 лет, на 40% увеличился объём обрабатывающей промышленности даже без учёта Московского НПЗ, а с учётом ввода новых мощностей Московского НПЗ объём обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве", — сообщил Собянин и добавил, что российская столица реализует в области экономики несколько интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы.

Мэр отметил, что санкции не стали препятствием для реализации в городе запланированных программ, последующие годы дадут высокую динамику развития города, несмотря на все сложности.

"Двадцать второй год был для нас определенным испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило препятствием по реализации тех программ, о которых мы с вами говорили и намечали. Более того, я считаю, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности", — сказал он.

Кроме того, мэр доложил Путину об окончании строительства Большой кольцевой линии метро, и предложил президенту вместе ее открыть в ближайшие дни. Московские компании впервые примут участие в неделе дизайна в Бангкоке

"За эти годы при вашей поддержке мы реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, наземным метро, дорогами. В частности, Вы год тому назад, чуть больше, открыли Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", — сказал градоначальник.

Мэр отметил, что открытие БКЛ будет серьезным подспорьем для развития столичного транспорта.

Путин, в свою очередь отметил, что Москва лучше справляется с трафиком, чем другие мегаполисы, хотя при таком количестве населения и его плотности это непростая задача.

"Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира", — заявил российский лидер.