БАМАКО, 7 фев — ПРАЙМ. Мали намерена продолжить развивать торговые отношения с Россией, выступает против введения любых санкций, заявил министр иностранных дел страны Абдулайе Диоп. Таджикистан нарастил торговлю с ЕАЭС в 2022 году

"Россией будут приняты важные решения для того, чтобы передать нашей стране зерно, энергоносители и удобрения… Будем вместе работать над укреплением торгового сотрудничества, экономического", — сказал он на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Диоп подчеркнул, что Бамако не станет поддерживать санкционную политику, в том числе направленную против других стран. Глава МИД напомнил, что "14 января 2022 года, более четырех тысяч малийцев вышли на улицы, чтобы сказать свое "нет" наложенным санкциям".