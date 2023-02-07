МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 февраля составили 597 миллиардов долларов против 582 миллиардов на 1 января, сообщил Банк России. Банковские депозиты ЦБ выросли на 155,5 миллиарда рублей

Таким образом, за январь резервы выросли на 15 миллиардов долларов, или на 2,6%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.