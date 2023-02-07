МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 6,4 миллиарда долларов, или на 10,5%, по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 67,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Дефицит торгового баланса Финляндии достиг рекорда в 2022 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился до 68,5 миллиарда долларов с первоначального значения ноября в 61,5 миллиарда.

Показатель за ноябрь был пересмотрен до 61 миллиарда долларов.При этом экспорт из США в декабре уменьшился по сравнению с ноябрем на 0,9%, или на 2,2 миллиарда долларов — до 250,2 миллиарда. Импорт увеличился на 1,3%, или на 4,2 миллиарда долларов — до 317,6 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в декабре увеличился по отношению к ноябрю на 7,4 миллиарда долларов — до 90,6 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на миллиард долларов, до 23,2 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).