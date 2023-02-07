КИШИНЕВ, 7 фев — ПРАЙМ. Исполком Национального банка Молдавии во вторник принял решение об уменьшении базовой ставки на 3 процентных пункта, до 17% годовых, заявил на брифинге глава Нацбанка Октавиан Армашу. В Молдавии оценили причины высокой инфляции в стране

"Исполнительный совет Национального банка Молдавии принял решение установить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на уровне 17 процентов годовых", — заявил Армашу.

Соответственно, на 3 процентных пункта уменьшаются процентные ставки по кредитам овернайт — с 22% до уровня 19% годовых, и по депозитам овернайт — с 18% до уровня 15% годовых.

Армашу пояснил, что это решение мотивировано подтверждением последнего макрофинансового прогноза регулятора, а также дезинфляционной тенденцией.

В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне коронавируса с марта по ноябрь снизил базовую ставку с 5,5% до 2,65%. В июле 2021 года базовая ставка была увеличена до 3,65%, а в декабре — до 6,5%, в январе 2022 года — до 8,5%, в феврале — до 10,5%, в марте — до 12,5%, в мае — до 15,5%, в июне — до 18,5%, в августе — до 21,5%, в декабре — до 20%.