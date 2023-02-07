МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия наращивает товарооборот со странами Азии и Ближнего Востока, однако при этом импорт не станет дешевле, поскольку логистика становится дороже из-за удаленности инфраструктуры, таким мнением поделился с РИА Новости аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На Красноярском экономическом форуме обсудят "разворот на Восток"

Как отмечает аналитик, Россия увеличивает товарооборот с Китаем, Индией, Турцией и многими другими странами, но снижает с европейскими. Он пояснил, что инфраструктура, которая была рассчитана для торговли со странами ЕС, географически отдалена от азиатских стран и стран Ближнего Востока, поэтому логистика при отправке грузов из северо-западных и южных портов РФ становится дороже.

"Что касается импортных поставок, то увеличение логистических коридоров для их доставки и контрагентов приводят к росту цен на них, пик которых был пройден в прошлом году, но они частично сдерживались за счет укрепления рубля", — сказал он.

Тем не менее, аналитик также отметил, что в текущем году рубль ослабевает, поэтому все же стоит ожидать роста потребительских цен на импортные товары.

Согласно данным таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов. Товарооборот России с Индонезией по итогам 2022 года увеличился почти на 40%, а с Индией — в 2,4 раза, сообщали РИА Новости в пресс-службе ФТС.