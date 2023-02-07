БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Акт по снижению инфляции в США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО), сказал министр по внешней торговле Швеции Йохан Форселл на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ЕК. Евростат отчитался об инфляции в Европе

"Это хорошо, что США, наконец, берут ответственность в вопросе зеленой трансформации. Однако в этом акте есть некоторые элементы, которые идут вразрез с ВТО. Это факт", — отметил он.

Этот Акт, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.

Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.