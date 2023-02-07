МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Информация агентства Блумберг о якобы давлении со стороны правительства РФ на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности, эти спекуляции связаны с желанием повлиять на развитие экономики страны, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков. ЦБ проведет общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики

"Сведения издания Блумберг о давлении со стороны правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности. Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала", — сказал Беляков.

Он подчеркнул, что публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан. "И такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике", — добавил Беляков.