ВАРШАВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что новый пакет антироссийских санкций ЕС будет содержать пункт о конфискации российских активов. СМИ: Польша и Прибалтика хотят восстановить Украину за счет активов России

Глава польского правительства также заявил, что рассчитывает на принятие новых ограничений с обозначением конкретных действий в течение двух недель.

Кроме того, отметил Моравецкий, Варшава выступает за включение в пакет записи о конфискации российских активов за рубежом. Как подчеркнул премьер, многие страны ЕС начинают поддерживать эту идею.

"Я наблюдаю, что появляется все более численная группа стран, которая поддерживает такой подход. Когда я разговаривал с некоторыми премьерами два дня назад, оказалось, что также Бельгия поддерживает конфискацию российского имущества, а не только страны Центральной Европы. Коалиция стран, указывающая на необходимость обратиться к этим замороженным активам растет. Это меня радует", — заключил он.

С конца февраля прошлого года Европейский союз утвердил девять пакетов антироссийских санкций, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции.