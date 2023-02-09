МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл сказал в четверг, что центральному банку необходимо довести до конца ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы убедиться в полном контроле над рисками инфляции. Банк Англии повысил учетную ставку до четырех процентов

"Критически важно довести это до конца и убедиться, что мы сделали достаточно для контроля над потенциальными рисками инфляции", — сказал Пилл, выступая в парламенте.