В Банке Англии призвали к ужесточению монетарной политики
Главный экономист Банка Англии Пилл призвал к ужесточению монетарной политики
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл сказал в четверг, что центральному банку необходимо довести до конца ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы убедиться в полном контроле над рисками инфляции.
"Критически важно довести это до конца и убедиться, что мы сделали достаточно для контроля над потенциальными рисками инфляции", — сказал Пилл, выступая в парламенте.