МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, увеличилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели, до 196 тысяч, сообщило министерство труда страны. Безработица в России в декабре осталась на минимуме в 3,7 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 190 тысяч. Показатель предыдущей недели не был пересмотрен и остался на уровне 183 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось до 189,25 тысячи с уровня предшествовавшей недели в 191,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, увеличилось на 38 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,688 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.