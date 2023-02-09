МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Экономику России в этом году ждет небольшой, но все же рост, так считают и международные институты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин поручил проработать вопрос поддержки стартаперов

"В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается — и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России", — сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

По его словам, это значит, что Россия справилась с шоками в экономике.

Эффективное противостояние России создаваемым угрозам экономики стало неожиданностью для тех, кто пытался эти сложности создавать, заявил президент России Владимир Путин.

"То, что отдельные отрасли столкнулись с трудностями — это было неизбежно. Но, думаю, для многих, тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства", — сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.

По его словам, Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад.

"Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев… А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", — сказал российский лидер.

Президент заключил, что международные институты вынуждены признать, что РФ не только справилась с "шоками", но и ожидается "общий рост экономики России".