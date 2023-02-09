МЕХИКО, 9 фев — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Мексики впервые в 2022 году повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 11%, и готовится к новому небольшому повышению, сообщил регулятор. Мексика резко нарастила производство и экспорт текилы

"Совет управляющих Банка Мексики принял решение повысить целевую межбанковскую процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов до уровня 11% с 10 февраля 2023 года", — говорится в заявлении.

Уровень базовой ставки мексиканского ЦБ вновь обновил рекорд, на прошлом пике в 2005 году он поднимался до 9,25%. Банк Мексики поднимает ставку в четырнадцатый раз подряд, восемь из них случились в 2022 году.

Эксперты организации объясняют свое решение прогнозами замедления глобальной экономики в 2023 году, несмотря на снижение общей инфляции во многих странах и давления цен на энергоносители.

Среди глобальных рисков для экономики ЦБ Мексики по-прежнему выделяет связанные с пандемией, продолжением инфляционного давления, обострением геополитической напряженности и ужесточением валютно-финансовых условий.

Прогноз по инфляции в Мексике на всем горизонте планирования был повышен на фоне потери динамики экономического роста. Общая инфляция, которая по итогам января составила 7,91%, к концу квартала снизится до 7,7% (ранее 7,5%), выход к целевому уровню 3% до конца 2024 года уже не предвидится.

Величина следующего повышения базовой ставки будет определяться на очередном заседании Совета управляющих Банка Мексики "в зависимости от динамики данных". Учитывая уже достигнутую величину ставки, это повышение "может быть меньшего масштаба".

В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост — в 2021-2022 годах ее повышали тринадцать раз.