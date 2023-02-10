МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минпромторг изъял и перенаправил 3 миллиарда рублей из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила газета "Коммерсант". Минпромторг опроверг сообщения о прекращении выдачи льготных автокредитов

Замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных 9 февраля сообщил, что промышленные предприятия в ЛНР получат 1 миллиард рублей на развитие, так как создание региональной программы развития промышленности для таких субъектов — первоочередная задача, стоящая перед Минпромторгом в 2023 году.

"Программа Фонда развития промышленности (ФРП) "Автокомпоненты" была сокращена на 3 миллиарда рублей, примерно до 3 миллиардов рублей, а средства перераспределены на "нужды новых территорий", рассказали три собеседника "Коммерсанта". Согласно проекту бюджета, на ее финансирование в 2023 году было выделено 6,9 миллиарда рублей, но теперь бюджет скорректирован Минпромторгом. В Минпромторге не дали комментариев", — пишет газета.

Как уточняется в газете, оставшихся средств хватит для финансирования не более двух проектов. По словам источников, отрасль остро нуждается в господдержке, средства на которую были собраны с автоконцернов за счет утильсбора. В Фонде развития промышленности отметили, что есть возможность выдать займы на компоненты из имеющихся средств.

Отмечается, что данная программа предоставляет займы под 1% годовых на создание серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и спецтехники, а также увеличения масштабов выпуска автокомпонентов. Сумма займов варьируется от 100 миллионов до 5 миллиардов рублей. В 2022 году в рамках программы "Автокомпоненты" было выдано 14 займов общей суммой 45,2 миллиарда рублей.

Как отмечает источник издания, сейчас заявлены проекты от автоконцернов, размер финансирования начинается с 1,5 миллиарда рублей. Также есть несколько заявок на 3-4 миллиарда.

"Ситуация с господдержкой в автопроме в целом близка к критической, отмечают источники "Коммерсанта". В том числе они говорят об исчерпании средств на программу льготного автокредитования по машинам с ДВС — об этом 9 февраля писал Autonews. Сложности с финансированием программ в отрасли возникли еще при формировании федерального бюджета, поскольку традиционно на них направлялись средства утильсбора от недостаточно локализованных иностранных производств в РФ, которые сейчас в основном простаивают", — пишет газета.

По ее информации, раньше проблема дополнительного финансирования решалась за счет утильсбора путем его индексации, а "избыток" средств направляли на субсидии. Однако в последние два года от этого отказывались из-за риска роста цен на машины и сопутствующей социальной напряженности. По словам источника "Коммерсанта", при варианте повышения ввозных пошлин, средства "точно не отдадут из бюджета", так как он запланирован дефицитным.

По мнению одного из источников газеты, поиск пути финансирования на программу автокомпонентов не должен быть проблемой при наличии у ФРП собственных средств. Бюджета программы в любом случае не хватило бы при оценке Минпромторга в 2022 году потребности в финансировании локализации компонентов в 100 миллиардов рублей.