МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Перезапуск российских биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), в которых есть иностранные активы, может не произойти, говорится в обзоре Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), который есть в распоряжении РИА Новости. Мосбиржа призвала инвесторов принимать взвешенные решения

"Индустрия ПИФ продолжает отыгрывать потери. В четвертом квартале впервые с начала 2022 года выросла стоимость чистых активов (СЧА) розничных фондов. На 5% увеличилось число функционирующих ОПИФ: по нашим оценкам, на 30 декабря в приостановке из-за невозможности посчитать справедливую стоимость портфеля оставалось 28% фондов этого типа", — говорится в обзоре "Анализ рынков и показателей паевых инвестиционных фондов за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года".

"В то же время в биржевых ПИФ, которые перегружены иностранными бумагами, возможности "рестарта", видимо, исчерпаны. Как и в конце третьего квартала, 35% БПИФ ждут решения по обособлению заблокированных активов", — указывается там же.

В обзоре указывается, что в 2019–2021 годах отечественные биржевые ПИФ развивались очень интенсивно, квартальный рост СЧА составлял десятки процентов.

"С первого по третий квартал 2022 года стоимость чистых активов БПИФ снижалась, но, как и в случае с открытыми фондами, конец года подсластил пилюлю: на 30 декабря СЧА составила 196,5 миллиарда рублей (плюс 18,8 миллиарда рублей к третьему кварталу). Таким образом, годовые потери сократились до 12,7 миллиарда рублей, или 6,1%", — указывается там же.

В декабре Банк России в своем "Обзоре финансовой стабильности" указывал, что в связи с ограничениями европейских депозитарно-клиринговых организаций некоторые УК приняли решение о ликвидации БПИФ, операции с ETF и рядом фондов, в состав активов которых входят иностранные ценные бумаги, на текущий момент остаются недоступными.

При этом на текущий момент на Московской бирже идут торги БПИФ на иностранные активы, в частности инвесторам доступны биржевые фонды под управлением "Тинькофф" (TSPX, TBUY, TGRN, TFNX, TSOX, TCBR, TRAI, TSST, TRAS, TEUS, TEMS), "Райффайзен Капитал" (RCUS, RQIU, RQIE) и "Альфа-Капитал" (AKSC, AKQU, AKVG), "Финама" (FMUS) и УК "Восток-Запад" (MTEK).