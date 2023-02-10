Американский экономист исследовал причины устойчивости российской экономики
Американский историк экономики Малдер отметил устойчивость российской экономики перед санкциями
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Экономика России выстояла, невзирая на западные санкции Запада, заявил в комментариях для The New York Times американский историк экономики Николас Малдер.
По его мнению, российская экономика осталась непоколебимой благодаря выверенным ответным мерам, выгодному положению на рынке и торговле с дружественными странами. Малдер особо отметил, что обрушение торговли России во многом было компенсировано за счет расширения "коммерческих обменов" с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой.
В то же время экономист отметил профессионализм Банка России, который весной прошлого года смог избежать финансового кризиса за счет контроля над движением капитала и повышения ключевой процентной ставки.
"Российская экономика куда лучше ожидаемого справилась с шоком от введения масштабных западных санкций", — заключил Малдер.