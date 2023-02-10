МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Экономика России выстояла, невзирая на западные санкции Запада, заявил в комментариях для The New York Times американский историк экономики Николас Малдер. Глава МЭА отметил устойчивость экспорта российской нефти

По его мнению, российская экономика осталась непоколебимой благодаря выверенным ответным мерам, выгодному положению на рынке и торговле с дружественными странами. Малдер особо отметил, что обрушение торговли России во многом было компенсировано за счет расширения "коммерческих обменов" с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой.

В то же время экономист отметил профессионализм Банка России, который весной прошлого года смог избежать финансового кризиса за счет контроля над движением капитала и повышения ключевой процентной ставки.

"Российская экономика куда лучше ожидаемого справилась с шоком от введения масштабных западных санкций", — заключил Малдер.