МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,3% к ноябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны. В Великобритании создадут министерство энергобезопасности

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали снижение на 0,2% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель снизился на 4%. Прогнозировалось уменьшение на 5,3%.

В ноябре промпроизводство в Великобритании выросло на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — упало на 4,3%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в декабре в месячном выражении не изменился, прогнозировалось снижение на 0,2%. В годовом исчислении показатель опустился на 5,7% при прогнозе снижения на 6,1%.