МОКСВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительский спрос в РФ с начала 2023 года восстанавливается на фоне улучшения потребительских настроений, говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров. Замглавы МЭР отметил рост спроса на электромобили в России

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, третий раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.

"В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос оставался сдержанным в конце 2022 года, однако с начала 2023 года появляются признаки его восстановления на фоне улучшения потребительских настроений", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. "При этом ускорение исполнения бюджетных расходов увеличивает вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса", — указал регулятор.