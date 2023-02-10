МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Суммарный госдолг регионов РФ по итогам 2022 года вырос на 12,7% и составил 2,789 триллиона рублей. В 10 регионах объем госдолга снизился, в одном —не изменился, в 74 — вырос. Долговая нагрузка на региональные бюджеты снизилась на 0,1 п.п. и составила 20,9%.

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2022 года вырос на 12,7%, и на 1 января 2023 года составил 2,789 триллиона рублей. В абсолютном выражении государственный долг вырос на 315,3 миллиардов рублей.

Объем муниципального государственного долга по итогам 2022 года снизился на 0,6% и составил 374,6 миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2023 года составил 3,164 триллиона рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.

Наращивание государственного долга проходило на фоне роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, которые по итогам 2022 года выросли на 13,1%.

В структуре госдолга все больше ценных бумаг

Структура государственного долга в 2022 году по сравнению с итогами 2021 года немного изменилась. На бюджетные кредиты приходится всё большая часть региональной задолженности, и за прошедший 2022 год их доля выросла до 71% с 56,2%. При этом все остальные виды задолженностей сократились. В предыдущие пару лет региональные власти активно замещали коммерческие кредиты долговыми ценными бумагами и доля последних росла в общей структуре задолженности, но в 2022 году все новые заимствования в основном привлекались из бюджета. Поэтому доля государственных ценных бумаг сократилась до 23,4% (с 32,7%), в абсолютном выражении их объем снизился на 18,5%. Почти наполовину (-44,7%) сократился абсолютный объем коммерческих кредитов, что привело к снижению их доли в общей структуре до 4,5%. На долю государственных гарантий приходится около 1% (1,6% в 2021 году). Информация о структуре государственного долга регионов приведена в таблице.

Уровень долговой нагрузки незначительно вырос

Для определения уровня долговой нагрузки эксперты Рейтингового агентства "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ составили рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2022 году. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов РФ на 1 января 2023 года к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов за 2022 год.

Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2023 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2022 год составило 20,9%, что на 0,1 процентных пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. Диапазон значений в региональном разрезе ощутимо сократился и варьируется от 0% в Севастополе до 104% в Удмуртской Республике.

Анализируя ситуацию с госдолгом в региональном разрезе, в первую очередь важно отметить смену замыкающего рейтинг региона. Многие годы Республика Мордовия занимала последнюю строчку рейтинга по уровню долговой нагрузки регионов, но в 2022 году произошли радикальные изменения в сфере регионального госдолга. Работу по сокращению непомерного долгового бремени в республике вели несколько лет, но кардинально повлияла на ситуацию поддержка федерального центра, во многом благодаря которой объем государственного долга снизился на 32,1%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики за прошедший год выросли на 14,7%. Все это привело к снижению долговой нагрузки Республики Мордовия на 67,7 процентных пункта до 98,2%.

Замыкает рейтинг по долговой нагрузке Удмуртская Республика, где отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2022 года выросло до 104% с 94,7% в 2021 году. За прошедший год объем республиканского госдолга вырос на 9%, в то время как объем налоговых и неналоговых доходов за 2022 год снизился на 0,7%.

В целом же, в 26 регионах РФ государственный долг на 1 января 2023 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в восьми субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов. В целом по сравнению с 2021 годом эта группа расширилась на четыре региона.

В лидирующей группе сокращение состава

Лидирующая группа, по сравнению с результатами 2021 года, немного изменилась. В группу лидеров, включающую регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, вошло двенадцать регионов, что на один меньше, чем годом ранее. В число таких регионов по итогам 2022 года входят: Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Москва, Приморский край, Алтайский край, Санкт-Петербург, Республика Крым, Иркутская область. В ее состав вернулся Санкт-Петербург, а Владимирская область и Пермский край покинули. В Севастополе государственный долг по-прежнему отсутствует. Стоит отметить, что в регионах группы единой динамики долговой нагрузки за прошедший год не наблюдается.

В половине регионов долговая нагрузка выросла

За прошедший 2022 год уровень долговой нагрузки в половине российских регионов вырос. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам увеличилось в 48 регионах РФ. Из них в четырех субъектах РФ рост превысил 15 процентных пунктов. Наиболее существенный рост наблюдается в Магаданской области (+20,6 п.п.), что обусловлено опережающим ростом объема госдолга (+47,6%) и снижением объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета (-6,1%). Следом идет Республика Карелия, где долговая нагрузка выросла на 20,3 процентных пункта за счет ускоренного роста объема государственного долга на 37,9%. Долговая нагрузка в Республике Тыва выросла на 16% за счет наращивания задолженности на 62,2%, и рост налоговых и неналоговых доходов бюджета (+9,2%) лишь незначительно помог сдержать увеличение долгового бремени региона. Долговая нагрузка в Костромской области выросла на 15,7 п.п., причиной чему так же стало опережающее увеличение объемов госдолга (+33,6%) при росте налоговых и неналоговых доходов на 7,6%. В остальных регионах рост долговой нагрузки не превысил 12 процентных пунктов.

Самое существенное сокращение госдолга наблюдается в Республике Мордовия (-59,8 п.п.), о которой было сказано выше. Долговая нагрузка Псковской области снизилась на 21,8 п.п., что стало возможным благодаря росту налоговых и неналоговых доходов бюджета на 20,7% и сокращению госдолга на 10,2%. В Республике Хакасия отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета составляет 59,7%, что на 17,9 п.п. лучше, чем в 2021 году. Положительная динамика стала возможна благодаря росту налоговых и неналоговых доходов бюджета на 31,8% и почти не изменившемуся объему госдолга (+1,3%). В остальных регионах уровень долговой нагрузки снизился не более чем 12 процентных пункта по итогам 2022 года. В Севастополе госдолг отсутствует.

Объем государственного долга снизился всего в 10 регионах

По итогам 2022 года абсолютный объем государственного долга снизился в 10 российских регионах, в 74 регионах — вырос. В Севастополе государственный долг отсутствует.

Лидером по положительной динамике по итогам 2022 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, чей госдолг сократился на 73,8% за счет частичного погашения облигационного займа. Объем государственного долга Сахалинской области сократился на 49,2% — областные власти погасили полностью задолженность по коммерческому кредиту, но частично компенсировали его новым бюджетным займом. Госдолг Республики Мордовия снизился на 32,1%, что стало возможным благодаря прямому поручению Президента РФ о снижении госдолга региона и выделением на это средств федерального бюджета. В августе 2022 года республика смогла полностью погасить свою задолженность перед федеральным центром по бюджетной мере принуждения, после чего с региона были сняты штрафные санкции, наложенные в связи с высоким объемом госдолга, и разблокирована возможность капитальных вложений. В Красноярском крае объем госдолга сократился на 20% за счет частичного погашения задолженности по государственным ценным бумагам. В оставшихся шести регионах снижение не превышает 10,5%.

Самый значительный прирост госдолга наблюдается в Тюменской области (+531,4%), но отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе составляет 2,8%, что далеко от критического уровня. В три раза вырос объем госдолга в Приморском крае (+203,3%), почти в три раза — в Алтайском крае (+198,6%) и в 2,5 раза — в Ленинградской области (+154,3%). Но все эти регионы входят в лидирующую группу по уровню долговой нагрузки и ситуация опасений не вызывает. Еще в семи российских регионах прирост государственного долга по итогам 2022 года составил 50-78,6%.

По абсолютному значению госдолга Московская область остается на первом месте. На 1 января 2023 года объем госдолга Подмосковья составил почти 290 миллиардов рублей (+9,1%), но долговая нагрузка на бюджет региона благодаря высокому уровню объема налоговых и неналоговых доходов бюджета остается на приемлемом уровне (39,9%). Помимо Московской области, по итогам 2022 года более 100 миллиардов государственной задолженности наблюдается в Москве (156 млрд. руб., +7,2%), Нижегородской области (133 млрд. руб., +27,1%), Краснодарском крае (112,6 млрд. руб., +13,1%), Свердловской области (106,4 млрд. руб., +7%) и Республике Татарстан (103,5 млрд. руб., +7,1%). На эти шесть регионов РФ приходится почти 32% суммарного регионального госдолга.