МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в Белоруссии в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,8%, а инфляция в годовом исчислении составила 12%, сообщается в пятницу на сайте национального статкомитета страны. ЦБ назвал риски, способные привести к отклонению инфляции от прогноза

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 100,8%", — говорится в сообщении.

Согласно ему, потребительские цены в январе 2023 года выросли по сравнению с январем 2022 года на 12%.

В том числе цены на продовольственные товары в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,2%, по сравнению с январем 2022 года — на 13,6%, на непродовольственные товары — на 0,2% и 12,8%, услуги — 0,7% и 8,3%, соответственно.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженный влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 100,3%", — говорится в сообщении.

Инфляция в Белоруссии по итогам прошедшего года составила 12,8%, что выше первоначального прогноза властей: планировалось удержать ее на уровне 6%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.