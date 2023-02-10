МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале увеличился до 66,4 пункта с январских 64,9 пункта, сообщается на сайте университета. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 65 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 72,6 пункта с 68,4 пункта в январе при прогнозе в 68 пунктов. Индекс экономических ожиданий сократился до 62,3 пункта с 62,7 пункта в январе, хотя аналитики прогнозировали рост показателя до 62,9 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.