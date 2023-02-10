МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84% с 0,78% в декабре, в годовом выражении замедлилась до 11,77% с 11,94% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. В ЦБ допустили снижение годовой инфляции весной

"В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,84% (в январе 2022 года – 100,99%)", — говорится в документе.

В годовом выражении рост цен в январе замедлился до 11,77% с 11,94% в декабре.

Рост цен в месячном выражении в январе стал максимальным с апреля 2022 года, как и говорила ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. В декабре прошлого года инфляция в месячном выражении на уровне 0,78% объяснялась индексацией тарифов ЖКХ с 1 декабря.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в январе в месячном выражении составила 1,32% после 0,6% в декабре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 10,16%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,21% (в годовом выражении рост на 12,19%). Услуги прибавили 1,01% к декабрю прошлого года (рост год к году — на 13,47%).

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 44 субъектах РФ. В наибольшей степени в Севастополе (на 1,8%) в связи с удорожанием продуктов питания – на 2,6%.

В документе также указано, что статистика по инфляции за январь приведена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в марте-апреле планирует представить обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз в пятницу, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.

Кроме того, по данным Росстата, продовольственная инфляция в РФ в январе 2023 года в месячном выражении ускорилась до 1,32% против 0,6% в декабре 2022 года в 0,6%, в годовом выражении — замедлилась до 10,16% с 10,29% месяцем ранее.

Непродовольственные товары в январе по сравнению с декабрем 2022 года подорожали на 0,21%, а по сравнению с январем прошлого года — на 12,19%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в январе выросли на 0,06% за месяц и на 11,21% — за год. Цены на плодоовощную продукцию в январе выросли на 11,38% по сравнению с декабрем, а за период с января 2022 года — на 2,44%.

Согласно данным статведомства, продукты питания в январе подорожали на 1,41% в месячном выражении и на 10,44% — в годовом. Из приведенных в отчете позиций больше всего в январе выросла цена на плодоовощную продукцию (на 11,38%). Далее, с большим отставанием, идут алкогольные напитки (плюс 0,59%) и мороженая неразделанная рыба (плюс 0,49%). А сильнее всего подешевели крупы с бобовыми (на 2,24%), сахар-песок (на 1,54%) и мясо кур (на 0,58%).