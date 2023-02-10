МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России на первом заседании совета директоров 2023 года вновь сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых, однако предупредил о возможном ее повышении уже на ближайших заседаниях при ухудшении ситуации с инфляцией. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

ЦБ в конце февраля 2022 года на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к смягчению политики, пока в сентябре не довел ставку до 7,5% годовых. В октябре регулятор прервал цикл снижения, впервые с марта не став "двигать" ставку, и поступил так же в декабре.

В пятницу регулятор в третий раз подряд сохранил ключевую ставку, но ужесточил сигнал по будущим действиям. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — заявил ЦБ, добавив, что в настоящее время риски усиливаются из-за ускорения исполнения бюджетных расходов, ухудшения условий внешней торговли и состояния рынка труда.

По данным Росстата, темпы роста цен с 31 января по 6 февраля ускорились до 0,26% с 0,21% неделей ранее, а с начала года инфляция составила 1%. "Недельные данные показывают, что в январе текущие темпы роста цен, вероятно, повысились до максимальных с апреля прошлого года уровней, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов", — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, добавив также, что в ближайшие месяцы произойдет значительное падение показателя годовой инфляции из-за эффекта базы.

Впервые ЦБ намекнул на возможное скорое ужесточение риторики еще в декабре: тогда Набиуллина заявила, что совет директоров обсуждал такую возможность. На заседании Банка России сегодня уже поднималась возможность повышения ставки, заявила председатель регулятора. "Снижение ставки сегодня не рассматривалось, звучали предложения по повышению ставки. Но, тем не менее, консенсус сложился по поводу сохранения ставки и некоторого ужесточения сигнала. Детально мы вариант повышения ставки не рассматривали", — сказала глава регулятора.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допускает, что ставка может быть увеличена в марте. "Если инфляция в ближайшие недели продолжит оставаться выше нормы, то уже на следующем заседании 17 марта возможно повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — до 7,75%. Пока в базовом сценарии мы ожидаем инфляцию на конец этого года в 7%, повышения ключевой ставки в середине года до 8% и сохранения ее на этом уровне до конца года", — говорит он.

Старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов отмечает, что хотя регулятор признает нарастание инфляционных рисков, при текущей неопределенности он сохраняет открытыми двери для любого изменения ключевой ставки в дальнейшем. "Так, прогноз средней ключевой ставки от ЦБ на оставшуюся часть 2023-го года составляет 6.9-9.2% годовых при текущем уровне в 7,5%", — напомнил он.

Сама Набиуллина оценивает вероятность повышения ключевой ставки выше, чем вероятность ее снижения, хотя и не не исключает смягчения денежно-кредитной политики в текущем году. "Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились и, напротив, — возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышения ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели — вблизи 4%", — заключила председатель Банка России.