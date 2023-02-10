МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в январе составил 38,784 миллиарда долларов против дефицита в 85 миллиардов в декабре, следует из отчета министерства финансов страны. Минфин США пообещал усилить давление на страны, поддерживающие Россию

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за январь составит 63 миллиарда долларов.

Годом ранее в январе в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 118,699 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились в 1,4 раза в годовом выражении и составили 486,072 миллиарда долларов, а доходы сократились на 3,8%, до 447,288 миллиарда долларов.