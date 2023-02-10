Дефицит бюджета США в январе составил 38,8 миллиарда долларов
Дефицит бюджета США в январе оказался лучше прогноза, составив 38,8 миллиарда долларов
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в январе составил 38,784 миллиарда долларов против дефицита в 85 миллиардов в декабре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за январь составит 63 миллиарда долларов.
Годом ранее в январе в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 118,699 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились в 1,4 раза в годовом выражении и составили 486,072 миллиарда долларов, а доходы сократились на 3,8%, до 447,288 миллиарда долларов.