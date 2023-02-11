Правительство одобрило проект о поддержке российских разработчиков ПО
Правительство одобрило законопроект, направленный на поддержку российских разработчиков ПО
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщается на сайте правительства.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 121 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.", — говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект также нацелен на унификацию подходов государства к регулированию мер поддержки для разработчиков.