МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Предпосылки для увеличения объема товарооборота между Россией и Саудовской Аравией существуют, страны намерены выйти на показатель в 5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. Москва и Эр-Рияд активизировали работу по расширению ВТС, сообщил посол

Дипломат отметил, что в двусторонних торгово-экономических связях наблюдается позитивная динамика, хотя, по предварительным данным, по итогам января-ноября 2022 года стоимостный объем российско-саудовского товарооборота несколько снизился.

"Но его объем в 1,6 миллиарда долларов является довольно значительным. На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году. Тем более, что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в 5 миллиардов долларов", — сообщил он.

По словам Козлова, Москва видит в Эр-Рияде перспективного торгово-экономического партнера, роль которого в глобальных и региональных делах неуклонно возрастает.

Посол считает, что отношения двух стран могут выйти на уровень стратегического партнерства. В последние годы эти отношения имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию, основа для этого — общие или совпадающие подходы по большинству международных и региональных сюжетов, пояснил он. В Саудовской Аравии запустили первый электроавтобус

"Особенностью нашего политического взаимодействия с Королевством, имеющего реальную перспективу выхода на уровень стратегического партнерства, является регулярный и доверительный диалог на высшем уровне", — Козлов.

Это позволяет оперативно "сверять часы" по наиболее актуальным глобальным и ближневосточным проблемам, своевременно координировать действия двух стран на приоритетных направлениях, добавил Козлов. Он подчеркнул, что в 2022 году состоялось четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а в 2023 году лидеры уже провели очередную телефонную беседу.

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