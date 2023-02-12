МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС, а также стать интегрированной частью ШОС, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. Россия и Саудовская Аравия намерены нарастить объем товарооборота

"В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС", — заявил он.

По словам дипломата, Эр-Рияд озвучивает идеи на этот счет, в частности, в контактах с российской стороной.

"Если вопрос о партнерстве по диалогу ШОС находится в стадии активной проработки, то возможное членство Саудовской Аравии в БРИКС на данный момент рассматривается концептуально", — добавил Козлов.

Посол отметил, что стремление королевства стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет неплохую перспективу.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.