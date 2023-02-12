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Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол
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. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС, а также стать интегрированной частью ШОС, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. "В рамках... ПРАЙМ, 12.02.2023
экономика, новости, саудовская аравия, шос, брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС, а также стать интегрированной частью ШОС, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.
"В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС", — заявил он.
По словам дипломата, Эр-Рияд озвучивает идеи на этот счет, в частности, в контактах с российской стороной.
"Если вопрос о партнерстве по диалогу ШОС находится в стадии активной проработки, то возможное членство Саудовской Аравии в БРИКС на данный момент рассматривается концептуально", — добавил Козлов.
Посол отметил, что стремление королевства стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет неплохую перспективу.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.