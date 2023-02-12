БЕЛГРАД, 12 фев — ПРАЙМ. Отказ Сербии во главе с президентом республики Александром Вучичем от поддержки введенных Западом антироссийских санкций является "героическим поведением", которое ценят в Москве, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко, отвечая в интервью изданию "Вечерне новости" на вопрос, есть ли в России понимание "жертвы, которую приносит Сербия отказом от санкций". Посол: Запад зациклен на политике санкционного удушения Пхеньяна

"Возможно, "жертва" — слишком сильное выражение, по крайней мере, в русском языке. Во всяком случае, есть понимание, что ситуация очень тяжелая для Сербии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы очень высоко ценим, я сказал бы, и героическое поведение президента Сербии по этому вопросу", — сказал дипломат.

Он также отметил, что необходимо смотреть на картину шире и видеть возможности для продолжения сотрудничества Сербии и России в энергетике и других сферах.

"С конца февраля прошлого года в ситуации западных санкций, которые Сербия не поддержала, РЖД смогли завершить проект на участках железной дороги Белград-Нови-Сад, обеспечено стабильное снабжение газом, Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром" — ред.) работает наилучшим образом и показывает лучшие результаты в последние несколько лет, ожидаем продолжение ее развития как одной из крупнейших компаний Сербии и региона", — сообщил Боцан-Харченко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.